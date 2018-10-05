Назарбаев поручил спецслужбам защищать бизнес от давления чиновников

Астана, , 10:10 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил Комитету национальной безопасности республики выявлять чиновников, которые оказывают давление на бизнес. Об этом глава государства заявил 5 октября в ходе своего послания народу, которое транслировала пресс-служба президента.

Назарбаев считает, что Казахстан должен перейти на безналичную экономику, так как коррупционные преступления совершаются там, где присутствует наличность.

Глава государства поручил правительству республики принять меры по сокращению теневого оборота в экономике на 40% за три года.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая Нурсултан Назарбаев подписал закон, направленный на либерализацию законодательства в сфере регулирования бизнеса и сокращения государственных контрольных функций.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев подписал закон о регулировании предпринимательской деятельности