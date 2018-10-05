Проект Rail Baltica: возможное фиаско

Рига, , 10:04 — REGNUM Процедура закупок по проекту железнодорожной линии Rail Baltica настолько задерживается, что для реализации проекта может не хватить времени, заявил в интервью агентству LETA владелец группы Skonto Гунтис Равис.

«В проекте Rail Baltica так много задержек, что времени на его реализацию не хватит. Мне сложно сказать, почему так произошло», — сказал он.

По словам Рависа, входящая в группу Skonto строительная компания Skonto Būve вместе с иностранными партнерами Acciona Construccion S.A. и Mostostal Warszawa S.A. является одним из шести претендентов в конкурсе на перестройку Рижского вокзала, и из конкурсных документов следует, что для опасений есть основания.

«Думаю, что в установленный Еврокомиссией срок проект нельзя будет реализовать, соответственно, финансирования Еврокомиссии он не получит, а собственными средствами реализовать его невозможно. Срок, отведенный на подготовку конкурсной документации, недостаточен», — заявил Равис.

В положении о конкурсе примерно 100 листов, и до середины сентября претенденты еще не получили текст на английском языке, чтобы иностранные партнеры могли подготовить предложение.

На вопрос, предполагает ли он, что конкурс завершится без результатов, Равис ответил, что об этом трудно судить. Возможно, кто-то и подготовит предложение. Для подготовки качественного предложения нужно полгода, а отведено только два месяца.

«Skonto» является одним из ведущих строительных предприятий в Латвии, которое играет значительную роль в развитии инфраструктуры в стран.