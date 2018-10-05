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Нацбанк Украины: банковская система нуждается в большем запасе прочности

Экономика

По результатам стресс-тестирования к неблагоприятному сценарию развития экономики не готов 21 банк из 24

Нацбанк Украины: банковская система нуждается в большем запасе прочности
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина

Киев, 5 октября 2018, 09:58 — REGNUM  Банковский сектор Украины нуждается в большем запасе прочности, заявили в Национальном банке Украины НБУ) по итогам стресс-тестирования украинских банков, сообщают 5 октября «Украинские новости».

Согласно сообщению, в последний раз «оценка стойкости» банков проводилась в 2015 году, когда многие банки были закрыты. В 2018 году проверку прошли 80 из 82 банков, причем оценку качества активов проходили только 56 финансовых учреждений. Из них только у 13 банков не было никаких проблем, а 38 банков должны скорректировать свои активы.

По результатам стресс-тестирования к кризису из 24 банков оказался не готов 21 банк в случае неблагоприятного развития экономики.

Напомним, ранее в НБУ сообщали, что восемь банков нуждаются в докапитализации по результатам базового сценария стресс-тестирования.

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Банковское дело
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