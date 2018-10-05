Теперь и Сербия — в антиукраинской коалиции пополнение: обзор энергетики

Андрей Стеценко, , 11:33 — REGNUM

Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 2 октября (последняя доступная на сегодня статистика) составили 15,973 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 25 сентября выросли на 323 млн кубометров, т. е. темпы закачки в эти дни составляли в среднем 46 млн кубометров в сутки. К началу отопительного сезона Киев рассчитывает накопить минимум 17 млрд кубометров топлива.

На рост стоимости газа Украина отвечает снижением его импорта. В январе-сентябре она приобрела всего 8,065 млрд кубометров (-2,64 млрд кубометров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

Добыча собственного природного газа в январе-сентябре осталась фактически на прошлогоднем уровне — 15,484 млрд кубометров (-0,04% к аппг).

Глава компании «Укргаздобыча» Олег Прохоренко в интервью еженедельнику «Фокус» опроверг информацию о том, что себестоимость газа украинской добычи составляет 70−100 долл за тысячу кубометров.

«Говорить о себестоимости на тот или иной момент невозможно, потому что добыча газа — это бизнес с длинной инвестицией. Если мы говорим о стоимости полного цикла — от начала бурения и добычи до закрытия скважины, то в зависимости от сложности добычи стоимость может варьироваться от 180 до 250 долл за тысячу кубометров… Ткнуть пальцем и сказать, что себестоимость добычи — 100 долларов, можно, но это неправильно. Вас дурят. Это манипулятивная цифра», — утверждает он.

Между тем, ответ на вопрос о столь высокой стоимости добычи даёт маржинальность компании. По словам Олега Прохоренко, сегодня она достигает 40% (30,5 млрд грн — чистая прибыль компании за прошлый год).

По состоянию на начало октября через ГТС Украины в направлении Европы было прокачано 65,448 млрд кубометров (-4,908 млрд кубометров к аппг). Если так будет продолжаться и дальше, то в этом году Украина прокачает примерно 87 млрд кубометров, т. е. на 6 млрд меньше, чем в 2017-м.

Между тем, до сих пор непонятно, сколько же украинцы будут платить за отопление в этом сезоне. С МВФ всё стабильно: переговоры идут. Куда именно они идут — киевское правительство не уточняет. Кабмин взял очередную паузу — теперь до 18 октября. Т. е. о новой цене может стать известно уже постфактум, ведь теплоснабжение потребителей стартует обычно 5−10 октября (детсады и больницы) и с 15 октября по конец месяца (все остальные). Это означает, что договоры на поставку газа теплокоммунэнерго будут заключать в ещё более авральном порядке, чем в прошлом году.

Президент Сербии Александр Вучич вслед за лидерами Молдавии и Венгрии выразил желание перестраховаться и получать газ в обход Украины. В данном случае — по строящемуся газопроводу «Турецкий поток». Этим он оправдал слова главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, сказанные буквально на день раньше:

«Нитка Турецкого потока такая же угрожающая, как и Северный поток-2. Она просто меньше по объему, но угроза такая же: снятие транзитных объемов с Украины и перевода другим маршрутом».

Очевидно, что Украина упрямо не хочет понимать, что обходные газопроводы — не проблема, а следствие проблемы. Проблема же здесь — сама Украина, её непредсказуемость, нежелание уступать контроль над ГТС (и одновременное нежелание вкладывать достаточные средства в её ремонт). Ситуация классическая: собака на сене. Нет ничего удивительного в том, что со временем такую собаку начинают обходить стороной.

Кризис ЖКХ

Соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук в своей статье для издания «Новое время» пишет о том, что за последние 4 года цены на газ росли для бытовых потребителей более быстрыми темпами, чем на электроэнергию.

«Тарифы на газ для основной массы населения за прошедшие 4 года выросли почти в 10 раз — с 725 грн до 6958 грн за тысячу куб. м. А тарифы на электроэнергию выросли в три раза с минимального уровня в 0,3 грн за кВт•ч до 0,9 грн [Не совсем точно. До 1,29 грн при потреблении не более 200 кВт•ч в месяц — Ред]», — рассуждает специалист.

Эта динамика подтверждается и статистикой субсидий. Так, в прошлом году из 71 млрд грн субсидий 64 млрд (более 90%) пошли на компенсацию стоимости газа, отопления и горячей воды, т. е. газозависимых тарифов. На компенсацию стоимости электроэнергии ушло всего 3 млрд грн.

«Эти данные однозначно подтверждают, что именно цена на газ, а не электроэнергию, сегодня негативно влияет на социально-экономическую жизнь страны. Ведь проблематичным вопросом является не только цена газ для населения, но и цены на газ для промышленных потребителей. Именно их рост «тянет» за собой цены на продукцию и товары», — делает вывод эксперт.

Госстат Украины сообщает, что по состоянию на конец августа потребители накопили 38,4 млрд грн долгов за коммунальные услуги. 10,4 млрд из этой суммы — долги за отопление и горячую воду, 3,9 млрд грн — долги за электроэнергию.

Электроэнергия

Правительство Украины наконец-то определилось со стартовой ценой генерирующей компании «Центрэнерго». 78,3% её акций собираются выставить на торги почти за 6 млрд грн, сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко. Таким образом, правительство согласилось с оценкой Ernst&Young z Corporate Finance sp. k (польское подразделение EY), которая ранее предложила такую стартовую цену.

Сооснователь Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM указывает сразу на 2 проблемных момента.

«Во-первых «согласиться продать», это ещё не продать», — отмечает эксперт, намекая, очевидно, на известную историю с приватизацией Одесского припортового завода, который только в 2016 году дважды выставляли на торги и дважды же снимали из-за отсутствия заявок.

«Во-вторых, 225 млн долл по меркам 2013-го — мало», — продолжает он.

Тут уместно воспользоваться примером.

В 2012 году бизнесмен Ринат Ахметов приобрёл 25% пакет акций генерирующей компании «Днепроэнерго». В неё, как и в «Центрэнерго», входит 3 ТЭС, компании примерно равны по установленной мощности и по доле производимой электроэнергии. Четверть компании обошлась тогда Ахметову в 1,179 млрд грн, т. е. примерно в 147 млн долл. Таким образом, 78% пакет акций «Днепроэнерго» обошёлся бы ему в 460 млн долл. Т. е. более чем вдвое дороже, чем сегодня будут продавать «Центрэнерго».

Однако и это ещё не всё. В последние годы государство вкладывалось в модернизацию энергоблоков, переводило их на уголь марки «Г» в соответствии с энергостратегией. Во-вторых, в 2012 году за покупку «Днепроэнерго» Ринат Ахметов конкурировал фактически сам с собой, купив пакет акций всего на 5,6 млн грн дороже стартовой цены.

Сегодня же предполагается, что продажа пройдёт открыто, без выписанных под конкретного покупателя условий конкурса, с привлечением зарубежных инвесторов. Т. е. и цена должна быть выше.

Министр энергетики Игорь Насалик в конце сентября утвердил прогнозный баланс производства и потребления электроэнергии на 2019 год. Предполагается, что энергопотребление на Украине вырастет до 152,5 млрд кВт•ч (+1,7% к балансу 2018 года). Экспорт вырастет сразу до 6,42 млрд кВт•ч (+9,5% к балансу 2018 года).

В будущем году, как и в этом, генерация атомных станций будет падать (до 83 млрд кВт•ч, — 1,5%), а тепловых — расти (ТЭС — 50,84 млрд кВт•ч, +4,1%; ТЭЦ и когенерационные установки — 12,54 млрд кВт•ч, +6,4%). Выработка электроэнергии альтернативными источниками вырастет более чем на 72%, до 3,5 млрд кВт•ч, т. е. до 2,2% от общей генерации. Это означает, что владельцы солнечных и ветровых электростанций получат 11% всех денег украинской энергетики. Рост выработки энергии тепловыми станциями также говорит о том, что их доля в «пироге» вырастет. Таким образом, все вместе они и дальше продолжат «доить» многострадальную украинскую атомную генерацию.

Между тем, в Bloomberg предупреждают, что тепловая генерация в будущем году обойдётся Украине дороже, чем в этом. Цена на уголь в Европе сегодня выросла до 100 долл/тонну, т. е. до самого высокого уровня за последние 5 лет. Это подтверждают и оперативные данные государственной фискальной службы: за 7 месяцев текущего года Украина закупила угля на сумму 1,97 млрд долл. Т. е. по итогам года Украина может выйти на 3,4−3,5 млрд долл расходов только на импорт угля.

В III квартале 2017 года на Украине ввели в эксплуатацию СЭС и ВЭС суммарной установленной мощностью 160 МВт. Это в 2,4 раза больше, чем за тот же период прошлого года, уточняют в Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг. На 1 октября на Украине работали ВЭС мощностью 522,4 МВт и СЭС мощностью 1096 МВт (суммарная установленная мощность солнечных панелей впервые превысила 1 ГВт), а также станции на биогазе, биомассе и малые ГЭС суммарной мощностью около 145 МВт — всего 1,803 ГВт. С начала года на Украине запустили 382 МВт новых мощностей альтернативной энергетики.

За январь-август Украина экспортировала 4,034 млрд кВт•ч электроэнергии (+6,6% к аппг), причём резкий скачок зафиксирован в августе: в этот месяц на экспорт ушло почти 408 млн кВт•ч (+53,4% к августу 2017 года).

Уголь

Энергостратегия Украины предусматривала постепенное (к 2021 году) сокращение импорта антрацита до нуля и полный перевод тепловых электростанций на уголь марки «Г». Но сами шахтёры утверждают, что правительство не исполняет свою же стратегию.

«В этом году завозят антрацита еще больше. Прогнозируется холодная зима, и планируют ввезти больше и по более высоким ценам. Если еще удастся это сделать, потому что не железная дорога, ни порты этого не позволят», — рассказал на пресс-конференции глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Кроме того Волынец напомнил, что год назад Украина потратила на импорт угля 75 млрд грн.

Протестуя против зависимости от импорта, а также против ставших уже традиционными долгов по зарплате шахтёры предприятия «Селидовуголь» 3 октября перекрыли трассу Покровск-Донецк.

В ассоциации EURACOAL в очередной раз подтвердили целесообразность использования на Украине импортного паритета для определения стоимости топлива (частным случаем импортного паритета является скандальная формула «Роттердам+»).

"Выбор маркерной цены является правильным, индекс API 2 является прозрачным и соответствующим показателем цены импортного паритета для угля на Украине. Транспортные расходы, которые включены в формулу «Роттердам+», являются приблизительными, они рассчитаны исходя из более высокой стоимости доставки угля в порты Украины по сравнению с портами северо-западной Европы», — говорится в пресс-релизе ассоциации.

Это, конечно, совсем не означает, что украинская власть прислушается к этой рекомендации и оставит формулу в покое. Более того, пока всё выглядит в точности наоборот. Директор Антикоррупционного бюро Артём Сытник на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 3 октября заявил буквально следующее:

«На сегодняшний день получен экономический отчет специалистов о безосновательном применении формулы «Роттердам+». Чтобы принять окончательное решение, нужна экспертиза».

Не совсем понятно, что это за специалисты такие, если после их вывода нужна ещё и экспертиза (и почему экспертизу нельзя было провести сразу), но в данном случае эти вопросы скорее риторические. Уже сейчас ясно, что решение НАБУ будет политическим, а экспертиза необходима лишь для того, чтобы этот факт завуалировать.

На этом моменте настало время вернуться в материалу Юрия Корольчука, который уже упоминался выше. Итак, руками НАБУ сегодня ломают импортный паритет в теплоэнергетике. Корольчук же указывает на очевидный факт: цену на газ и цену на уголь сегодня считают по импортному паритету. Однако цена на газ пересматривается ежемесячно (для промышленности), и по этому поводу никто не возмущается. Тогда как цена на уголь на основе методологии «Роттердам+» устанавливается раз в год — и к ней постоянно выдвигаются претензии:

«…методология расчета стоимости угля (формула Роттердам+) играет сдерживающую роль, которая не дает расти тарифам и защищает интересы потребителей. Тогда как газовая формула, которую используют для расчета стоимости газа и которая получила название Дюссельдорф+ (хаб NCG), не учитывает потребителей, которые должны платить сразу рыночную цену за газ».

Угольной отрасли Украины грозит не только отмена «Роттердам+», но и повышение тарифа для компании «Укргидроэнерго» (компания-оператор ГЭС и ГАЭС). Связь тут простая: общий котёл, куда поступают деньги за оплату потреблённой электроэнергии, уже давно напоминает тришкин кафтан. Собственно, возня «Энергоатома» с владельцами ТЭС за отмену формулы — одно из проявлений борьбы за деньги в украинской энергетике. Как только кому-то увеличивают тариф — другим остаётся меньше.

«Увеличение инвестиций для «Укргидро» — это уменьшение средств для тепловой генерации, для украинских шахтеров… Это решение фактически может убить угольную отрасль. Сейчас, когда все говорят о необходимости снижения зависимости от импортного угля, вы своим решением наоборот делаете все возможное, чтобы не давать денег шахтам и увеличить зависимость. Не надо дестабилизировать энергетический и угольный рынки накануне зимнего периода», — так прокомментировал общественные слушания в НКРЭКУ советник Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины Руслан Богданов.

Предметом слушаний как раз и было повышение тарифа на 2019 год и увеличение инвестиционной программы на текущий год.

Нефть

Объемы добычи нефти и газового конденсата в январе-августе нынешнего года остались на уровне прошлого года — 1,255 млн тонн.

Транзит российской нефти в Европу продолжает сокращаться. За 9 месяцев по трубопроводам Украины прокачано всего лишь 9,876 млн тонн (-4,8% в сравнении с аппг).

К середине октября Государственное агентство резерва Украины планирует направить в правительство законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов, сообщил во время пресс-конференции глава Госрезерва Вадим Мосийчук. Проект закона готовили ещё с середины весны, а саму идею Госрезерв презентовал примерно год назад. Если кратко, то идея такова: Украина за заёмные средства купит нефть и нефтепродукты, чтобы иметь возможность влиять на розничные цены в периоды особенно активного роста цен. Вторая задача резерва топлива и нефти — страховка от действий РФ: на Украине всерьёз верят в возможность отказа РФ продавать Украине топливо (Белоруссия также под подозрением). Резерв будет обеспечивать 2-месячный объём потребления топлива и будет состоять из сырой нефти (30%) и нефтепродуктов (70%, из которых 56% — дизельное топливо и 44% — 95-й и 95-й бензины).

Создание такого резерва — ещё и обязательство Украины перед ЕС (в рамках «евроинтеграции»). Резерв должен быть сформирован к 2022 году.

Покрыть и обслуживать займ будут за счёт… водителей — им в стоимость топлива включат новый налог.

Следует отметить, что пока собирались — стоимость проекта выросла. Из-за роста стоимости нефти и нефтепродуктов теперь он оценивается в 2,5 млрд долл, хотя год назад в Госрезерве собирались уложиться в 2 млрд долл.

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