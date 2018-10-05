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Казахстан выделит $1,35 млрд на поддержку обрабатывающей промышленности

Экономика

Нацбанк выделит банкам $1,62 млрд

Астана, 5 октября 2018, 09:42 — REGNUM  В течение ближайших трех лет правительство Казахстана направит $500 млрд тенге ($1,35 млрд) на развитие обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта. Соответствующее поручение 5 октября дал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своего обращения к народу.

Глава государства поручил Национальному банку республики предоставить банком Казахстана долгосрочную тенговую ликвидность в размере 600 млрд тенге ($1,62 млрд). Назарбаев также акцентировал внимание на усиленном контроле финансирования проектов в рамках данной инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2018 года объем кредитования обрабатывающей промышленности Казахстана составил на 1,3 трлн тенге ($3,95 млрд по курсу на 4 мая), что на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Банки Казахстана усиливают кредитование обрабатывающей промышленности

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Экономика Казахстана
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