Казахстан выделит $1,35 млрд на поддержку обрабатывающей промышленности

Астана, , 09:42 — REGNUM В течение ближайших трех лет правительство Казахстана направит $500 млрд тенге ($1,35 млрд) на развитие обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта. Соответствующее поручение 5 октября дал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своего обращения к народу.

Глава государства поручил Национальному банку республики предоставить банком Казахстана долгосрочную тенговую ликвидность в размере 600 млрд тенге ($1,62 млрд). Назарбаев также акцентировал внимание на усиленном контроле финансирования проектов в рамках данной инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2018 года объем кредитования обрабатывающей промышленности Казахстана составил на 1,3 трлн тенге ($3,95 млрд по курсу на 4 мая), что на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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