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Цены на хлеб на Украине выросли на 8-10%

Экономика

А по неофициальной статистике – на 7-17%

Цены на хлеб на Украине выросли на 8-10%
Пабло Пикассо. Женщина, несущая хлеб (фрагмент). 1906

Киев, 5 октября 2018, 09:29 — REGNUM  За восемь месяцев 2018 года хлеб на Украине подорожал на 8−10%, заявил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, сообщают 4 октября «Украинские новости».

По его словам, ассоциация поставщиков торговых сетей дает немного другую цифру — от 7% до 17%. По официальной статистике пшеничный хлеб и батон подорожали на 8%, а ржаной хлеб — на 10%. В целом хлебная корзина (1 кг пшеничного хлеба, 1 кг ржаного хлеба и полкилограмма батона) за первое полугодие 2018 года подорожала более чем на 9% или 5,4 гривен (12,69 рублей).

Напомним, ранее в ЛНР заявили, что хлеб в республике стоит в 1,5 раза дешевле, чем на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЛНР хлеб в 1,5 раза дешевле, чем на Украине

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Повышение цен на хлеб
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