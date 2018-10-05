Индия обратилась к России за помощью в реализации космического проекта

Нью-Дели, , 08:51 — REGNUM Индия обратилась к России с просьбой помочь реализовать собственный проект по космическому запуску, заявил 5 октября вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Индийская сторона обратилась к нам с просьбой в реализации собственного проекта, предусматривающего запуск индийского космонавта в 2022 году», — цитирует РИА Новости Борисова.

Напомним, ранее в Кремле заявляли, что в ходе планового визита президента России Владимира Путина в Индию должно состояться подписание контракта на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Общая сумма контракта достигает $5 млрд.

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