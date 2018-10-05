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ВТБ подписал соглашение о кредите на $150 млн с индийской Matix

Экономика

Кредит будет предоставлен для рефинансирования текущего долга и вывода производства на полную мощность

Нью-Дели, 5 октября 2018, 08:33 — REGNUM  Российский банк ВТБ подписал с индийской группой Matix соглашение о кредите в размере $150 млн в эквиваленте в евро, сообщает 5 октября «Интерфакс».

"Кредит будет предоставлен для рефинансирования текущего долга и вывода производства на полную мощность», — говорится в сообщении.

Напомним, группа Matix является крупнейшим в мире однопоточным комплексом по производству аммиака и карбамида.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк собирается купить два «маленьких» российских региональных банка в течение этого года. По его словам, новые активы позволят банку «нарастить бизнес в двух конкретных областях».

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