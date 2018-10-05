В Оренбурге нелегальных продавцов оштрафовали на 1,5 млн рублей

Оренбург, , 10:51 — REGNUM В Оренбурге за девять месяцев 2018 года в отношении граждан, осуществляющих несанкционированную торговлю, составлено около 1,5 административных протоколов. Общая сумма наложенных штрафов составила 1,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Обсуждая проблему нелегальной торговли в городе, чиновники признались в том, что с учетом существенных ограничений в полномочиях орган местного самоуправления не может в полную силу устранить несакционированную торговлю. Ассоциации рынков предложили провести разъяснительную работу с незаконными «предпринимателями», выделить им места для торговли.

По официальным данным, коммерсанты обеспечивают на городских рынках как минимум 7 тыс. рабочих мест.

По мнению подвел руководителя МКУ «Оренбургторгсервис» Юрия Колбанёва, помимо нелегалов-продавцов в профилактических беседах нуждаются и покупатели, которые становятся потребителями несертифицированной, а потому сомнительного качества, продукции.