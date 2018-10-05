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В Оренбурге нелегальных продавцов оштрафовали на 1,5 млн рублей

Экономика

Борьба с нелегальным торговым бизнесом в областном центре вылилась в протоколы о штрафных санкциях. Чиновники признались в том, что не могут в полную силу устранить несанкционированную торговлю

Оренбург, 5 октября 2018, 10:51 — REGNUM  В Оренбурге за девять месяцев 2018 года в отношении граждан, осуществляющих несанкционированную торговлю, составлено около 1,5 административных протоколов. Общая сумма наложенных штрафов составила 1,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Обсуждая проблему нелегальной торговли в городе, чиновники признались в том, что с учетом существенных ограничений в полномочиях орган местного самоуправления не может в полную силу устранить несакционированную торговлю. Ассоциации рынков предложили провести разъяснительную работу с незаконными «предпринимателями», выделить им места для торговли.

По официальным данным, коммерсанты обеспечивают на городских рынках как минимум 7 тыс. рабочих мест.

По мнению подвел руководителя МКУ «Оренбургторгсервис» Юрия Колбанёва, помимо нелегалов-продавцов в профилактических беседах нуждаются и покупатели, которые становятся потребителями несертифицированной, а потому сомнительного качества, продукции.

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