Валовая прибыль крупного и среднего бизнеса Казахстана выросла на 32%

Астана, , 08:37 — REGNUM По итогам второго квартала 2018 года валовая прибыль крупного и среднего бизнеса Казахстана составила 4,2 трлн тенге ($11,4 млрд), что на 32% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 5 октября сообщает аналитический портал FinProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период прибыль предприятий до налогообложения выросла на 49,6%, до 2,5 трлн тенге ($6,8 млрд). За последние пять лет валовая прибыль предприятий выросла на 61%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам второго квартала 2018 года объем реализованной продукции и оказанных услуг предприятий крупного и среднего бизнеса Казахстана составил 7,9 трлн тенге ($21,39 млрд), что на 24,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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