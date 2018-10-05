Реализация продукции крупным и средним бизнесом Казахстана выросла на 25%

Астана, , 08:22 — REGNUM По итогам второго квартала 2018 года объем реализованной продукции и оказанных услуг предприятий крупного и среднего бизнеса Казахстана составил 7,9 трлн тенге ($21,39 млрд), что на 24,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 5 октября сообщает аналитический портал FinProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Крупные и средние предприятия Атырауской области Казахстана произвели и оказали услуги на 1,8 трлн тенге ($4,87 млрд), в Астане — на 1,8 трлн тенге ($4,87 млрд), Алма-Ате — 1,2 трлн тенге ($3,25 млрд).

В горнодобывающем секторе объем производства составил 2,5 трлн тенге ($6,77 млрд), в обрабатывающей промышленности — 1,6 трлн тенге ($4,33 млрд), транспорте и складировании — 1,1 трлн тенге ($2,98 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году предприятия крупного и среднего бизнеса в Казахстане получили прибыль в размере 9 трлн тенге ($24,36 млрд), что на 40,8% больше, чем в 2016 году.

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