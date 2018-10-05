Глава МЭР РФ объяснил причину нестабильности курса рубля

Москва, , 08:12 — REGNUM Сегодняшняя нестабильность курса рубля является следствием обострения ситуации на глобальных рынках, однако эта нестабильность носит краткосрочный характер. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Глава МЭР РФ напомнил, что в настоящее время на глобальных рынках заметно очередное обострение ситуации.

«Доходности десятилетних американских облигаций поднялись до очередного максимума — 3,2%. И в целом по всему спектру развивающихся валют у нас идёт серьёзное ослабление», — цитирует радиостанция «Говорит Москва» слова министра.

По словам Орешкина, курс российской национальной валюты является плавающим, именно поэтому колебания на глобальных рынках оказывают на рубль «краткосрочное влияние».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября рублю не помогла даже дорогая нефть — Brent продолжает удерживаться выше $85 за баррель. Курс пары доллар/рубль поднялся до 67, а евро/рубль — до 76. Сегодня, 5 октября, ослабление российской валюты может продолжиться, отмечают эксперты.