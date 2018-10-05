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Объем нетто-продаж доллара в Казахстане растет третий месяц подряд

Экономика

Нетто-продажи – это вся валовая выручка за вычетом налоговых отчислений и иных обязательных платежей

Астана, 5 октября 2018, 08:02 — REGNUM  В августе 2018 года объем нетто-продаж доллара США обменными пунктами Казахстана составил 244,6 млрд тенге, что на 49,5% больше, чем в июле. Об этом 5 октября сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Объем нетто-продаж доллара растет третий месяц подряд. Среди регионов Казахстана самый большой спрос на иностранную валюту у жителей Алма-Аты — объем продаж составил 86,2 млрд тенге ($233,4 млн). Жители Астаны купили 39,4 млрд тенге ($106,7 млн), жители Чимкента — 33,3 млрд тенге ($90,2 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года объем нетто-продаж долларов обменными пунктам составил 163,6 млрд тенге ($443 млн), что в два раза больше, чем в июне.

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Экономика Казахстана
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