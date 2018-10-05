Проект третьего транспортного полукольца Чебоксар подешевел почти на 30 млн

Чебоксары, , 08:01 — REGNUM Победителем конкурса на разработку проектно-сметной документации для строительства третьего транспортного полукольца в Чебоксарах, названного премьер-министром региона проектом будущего, признано АО «Институт проектирования транспортных сооружений» из Казани. Всего в конкурсе приняли участие четыре компании из Татарии, Москвы, Чувашии и Санкт-Петербурга, а итоговая цена относительно максимальной снизилась за время борьбы на 29,3 млн рублей — с 146 908 400 до 117 526 720 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчик — муниципальное бюджетное учреждение Чебоксар «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» подвело итоги, но контракт пока не заключён. Источником финансирования проектных работ будет республиканский бюджет и казна города, субсидии выделят в рамках адресной инвестиционной программы столицы Чувашии.

Второе место комиссия присудила компании из Санкт-Петербурга — АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», которая выразила готовность спроектировать объект за 124,5 млн рублей. Помимо него и победителя, в конкурсе приняли участия АО «Чувашгражданпроект», запросившее 117 млн рублей, но проигравшее фирме из Татарии по сумарным квалификационным баллам — 82,23% против 70%. Больше всех за свои услуги запросил участник из Москвы — ООО «Инженерный центр «Мосты и тоннели» (более 132,217 млн рублей).

Между тем, некая компания из Пскова — ООО «Восхождение» обратилась в УФАС по Чувашии с жалобой на заказчика тендера. Компания в своём обращении отметила, что имела намерение принять участие в конкурсе, ознакомилась с документацией и нашла нарушения прав участников — «заказчиком в конкурсной документации установлен ненадлежащий порядок оценки, не позволяющий выявить лучшее предложение об исполнении контракта», «конкурсная документация ограничивает потенциальный круг участников закупки», «требования в конкурсной документации относительно комплекта документов, необходимых к предоставлению в составе заявки, вводят участников закупки в заблуждение» и еще ряд недочётов.

Жалоба была частично признана обоснованной — УФАС признал обоснованными претензии об установлении ненадлежащего порядка оценки заявок на участие в открытом конкурсе по критерию «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки», неправомерному установлению требования к участникам закупки о членстве в двух саморегулируемых организациях одновременно, об установлении в пункте 8.4 проекта контракта требования, возлагающего на участника закупки дополнительную обязанность и ответственность в части замены банковской гарантии в случае прекращения обеспечения исполнения контракта при неисполненных обязательствах.

На конечное решение комиссии это не повлияет, единственное, что предписало ведомство — это исключить один пункт контракта при направлении его победителю.

Напомним, выполнить работы победитель должен до 1 декабря 2019 года. Третье транспортное полукольцо должно связать три района Чебоксар — Калининский, Ленинский и Московский. Разработка документации включает три этапа. Протяжённость проектируемого объекта должна составить 7,2 км. Помимо этого, проект предполагает один путепровод, три моста и пять транспортных развязок. Предварительная стоимость строительства — 10,5 млрд рублей.

Ранее премьер-министр Чувашии Иван Моторин, говоря о третьем транспортном полукольце, отметил, что этот проект — «на будущее Чебоксар».

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