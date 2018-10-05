Indian Railways может начать покупать в России подвижной состав

Нью-Дели, , 07:32 — REGNUM В ходе переговоров между руководством РЖД и компанией Indian Railways («Индийские железные дороги») обсуждается соглашение о поставке индийской стороне российского подвижного состава. Об этом 5 октября сообщил журналистам в Нью-Дели первый замглавы российской компании Александр Мишарин.

По его словам, в качестве первой партии для Indian Railways может быть поставлено 100 вагонов. Мишарин подчеркнул, что РЖД планирует вместе с индийскими коллегами создать совместного оператора, который будет заниматься организацией перевозок по так называемому коридору «Север — Юг», использование которого способно повысить объемы перевозок и транзита через Россию грузов из Индии в Европу и в обратном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября в Индию с официальным визитом прибыл президент России Владимир Путин. Центральная часть визита состоится 5 октября. Запланированы переговоры президента России и премьер-министра Индии.

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