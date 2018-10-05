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Почему в Оренбурге вдвое выросла стоимость гелиевых шаров

Экономика

В то время, когда на гелиевом заводе осуществляется ремонт, отмечен резкий сачок цен на гелиевые шары

Почему в Оренбурге вдвое выросла стоимость гелиевых шаров
Gaelle Marcel
Праздничные шары

Оренбург, 5 октября 2018, 07:31 — REGNUM  В Оренбурге компании, которые занимаются организацией праздничных мероприятий, сообщили о значительном подорожании гелиевых шаров. Если ранее один шар, заправленный легким газом, стоил минимум 20 рублей, то теперь — 40.

Резкий скачок связан с тем, что на оренбургском газовом заводе проводится ремонт, и производство гелия сократилось. Добавим, что завод является единственным в России предприятием, которое занимается выработкой гелия. При сокращении объемов производства, спрос на гелий остался прежним, что и породило рост цен.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM на заводе, капитальный ремонт градирни третьей очереди планируется завершить в ноябре 2018 года. Градирня охлаждение оборотной воды и является звеном в технологической цепочке производства гелия.

Компании, занимающиеся организацией праздников, опасаются, что цены на гелиевые баллоны, из которых используется газ для заправки шаров, после ремонта не упадут.

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