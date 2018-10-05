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Для недропользователей Казахстана ввели альтернативный налог

Экономика

Альтернативный налог аналогичен корпоративному подоходному налогу, за исключением курсовой разницы и сумм вознаграждений

Астана, 5 октября 2018, 07:31 — REGNUM  Для стимулирования разработки морских и сверхглубоких месторождений углеводородов в Казахстане введен альтернативный налог на недропользование, сообщает 4 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на руководителя специализированного управления комитета государственных доходов министерства финансов республики Шафката Кудабаева.

По его словам, данный налог позволяет недропользователям альтернативным способом использовать свои налоговые обязательства. С введением альтернативного налога акцент налоговой нагрузки переносится на момент получения дохода.

Кудабаев добавил, что альтернативный налог аналогичен корпоративному подоходному налогу, за исключением курсовой разницы и сумм вознаграждений.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в Казахстане вводится единый социальный налог, который позволят подключить самозанятых граждан к системе социальной защиты и пенсионного обеспечения.

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Экономика Казахстана
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