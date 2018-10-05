«РоссТур» планирует прекратить деятельность в качестве туроператора

Москва, , 07:17 — REGNUM Российская компания «РоссТур» в ближайшее время объявит о прекращении туроператорской деятельности, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на гендиректора компании Александра Недополза.

«Компания «РоссТур» планирует завершить туроператорскую деятельность, но продолжить заниматься агентской», — говорится в сообщении.

По словам Недополза, компания планирует объявить о прекращении туроператорской деятельности сегодня, 5 октября, или понедельник, 8 октября. В настоящее время «РоссТур» занимается разбором юридических формальностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее туристические операторы, работавшие под брендом «Натали Турс», прекратили работу в связи с исключением из федерального реестра туроператоров. В отношении должностных лиц «Натали Турс» возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве.

Читайте подробнее: В отношении «Натали Турс» возбуждено дело о мошенничестве