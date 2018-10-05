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Ручной режим: в Оренбурге стартовал отопительный сезон

Экономика

В жилом фонде один дом не прошел вовремя опрессовку, без тепла остаются три детских сада

Оренбург, 5 октября 2018, 07:09 — REGNUM  В Оренбурге 5 октября начинается отопительный сезон. Из 3329 многоквартирных домов своевременно не опрессовано одно здание. Сейчас в дом подано тепло, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации.

В ручном режиме будет решаться вопрос о теплоподаче в три детских сада. На сегодняшний день практически все социальные и культурные учреждения отапливаются.

Стоит отметить, что пробные топки в Оренбурге начались со 2 октября. В первую очередь теплоподачу включили на социально значимых объектах.

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Отопительный сезон
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