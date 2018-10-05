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Рубль нервозно реагирует на ухудшение внешнеполитического фона

Экономика

Комментарий аналитика о курсах валют на 5 октября

Рубль нервозно реагирует на ухудшение внешнеполитического фона
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 5 октября 2018, 07:07 — REGNUM  Торги 4 октября прошли под знаком укрепления доллара по всему миру, под наибольшим давлением оказались валюты развивающихся стран. Участники рынка вспомнили о проблемах мировой экономики (бюджетные проблемы Италии, торговые войны) и отдали предпочтение долларовым активам, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук. Показательно, что доходность десятилетних US Treasures поднялась до 3,2% — максимум за 7,5 лет, а российский Минфин на этой неделе не смог полностью разместить ОФЗ на 20 млрд руб., так как не было достаточного спроса.

Впрочем, ничего удивительного нет — ФРС США продолжает ужесточение монетарной политики. Ожидается, что Федрезерв поднимет ставку ещё один раз в этом году и 2−3 раза в 2019 году. Переток средств в качество (доллар и US Treasures) из рисковых активов (фондовых и долговых рынков развивающихся стран) продолжится.

Дополнительную нервозность для рубля создало заявление главы МИДа Великобритании Джереми Ханта о возможности введения новых санкций в отношении России и новые обвинения России от минюста США в связи с кибератаками. Российская валюта традиционно нервозно реагирует на ухудшение внешнеполитического фона.

Рублю 4 октября не помогла даже дорогая нефть — Brent продолжает удерживаться выше $85 за баррель. Курс пары доллар/рубль одним махом скакнул к 67, а евро/рубль — к 76. Сегодня, 5 октября, ослабление российской валюты может продолжиться, разговоры о дедолларизации тут не помогут. Актуальный диапазон по доллар/рубль на 5 октября составляет 66,5−67,6 руб., по евро/рубль — 76,5−77,7 руб.

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