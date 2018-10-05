В Тюменской области банк наказали за навязанную страховку

Тюмень, , 07:30 — REGNUM В Тюменской области клиент отсудил у банка 118 тысяч страховых рублей. Как выяснилось, банк не довел до потребителя в полном объеме информацию о цене услуги, указав в договоре только процентное соотношение от суммы кредита, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Как только клиент подсчитал, во сколько ему обойдётся страховка кредита, он обратился в банк с отказом от услуги подключения к программе страховой защиты заёмщиков. Банк требования клиента не удовлетворил. Тогда тюменец обратился в отдел по защите прав потребителей Роспотребнадзора.

Суд встал на сторону потребителя и вынес решение о возврате банком денег, удержанных в качестве платы за включение в программу страховой защиты в размере 118 280 рублей, а также взыскании суммы процентов за пользование чужими денежными средствами, компенсации морального вреда и штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.

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