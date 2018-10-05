Водоснабжение Саратова: проект оценили в 3 млрд рублей

Саратов, , 06:45 — REGNUM ООО «Концессия водоснабжения — Саратов» (ООО «КВС») объявило тендер на проектирование, поставку и строительство «под ключ» объектов водоснабжения и водоотведения Саратова. Стоимость контракта оценивается свыше 3,211 млрд рублей, итоги запроса предложений планируется подвести 17 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена контракта — 3 211 291 510 рублей. Победитель должен будет начать работы в течении десяти календарных дней с даты получения уведомления о победе в тендере. Работы будут проходит в семь этапов, которые окончательно должны завершиться 25 декабря 2020 года испытанием на рабочих средах с подтверждением проектных показателей.

К примеру, в задачи исполнителя входит разработка и внедрение автоматизированной системы учета и управления распределением реализацией воды и стоков, с разработкой гидравлической модели ООО «КВС». Запланирована также замена насосных станций. Модернизация в итоге позволит значительно экономить «Саратовводоканалу».

По данным ЕГРЮЛ, участниками ООО «Концессия водоснабжения — Саратов», созданного в сентябре 2015 года, являются ЗАО «Инвестиционная компания «Лидер» (Москва) и ООО «Концессия водоснабжения» (Волгоград) с единственным участником в лице ООО «Объединённые коммунальные концессии», чьим основным владельцем выступает ЗАО «Инвестиционная компания «Лидер». Гендиректор саратовской компании с 20 декабря 2017 года — Дмитрий Астраханцев.

Напомним, реализация проекта планируется в рамках инвестиционной программы ООО, рассчитанной на срок с 2017 по 2020 год, которая утверждена приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области 1 июня 2018 года.