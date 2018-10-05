На юге Китая задержали перевозчиков опиума на мотоциклах из Мьянмы

Куньмин, Китай, , 05:49 — REGNUM В китайском городе Тэнчун юго-западной провинции Юньнань полиция задержала четырех подозреваемых из Мьянмы в трансграничной торговле наркотиками, у которых при себе было 17 кг опиума, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

В середине августа 2018 года полиция получила информацию, что группа наркоторговцев из Мьянмы планировал перевезти партию наркотиков в Китай. По горячим следам власти инициировали расследование. В результате, 2 октября полиция схватила четырех подозреваемых в Дэхун-Дай-Качинском автономном округе провинции Юньнань, изъяв при этом 17,583 кг опиума, который они перевозили на мотоциклах.

Напомним, что китайская провинция Юньнань является китайской передовой линией борьбы с незаконным оборотом наркотиков, поскольку порядка 80% всего наркотрафика в Китай идет именно из «золотого треугольника» наркоторговли, который граничит с этой провинцией. В «треугольник» входят Мьянма, Таиланд и Лаос.

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