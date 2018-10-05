Суд признал наружную рекламу Петербурга незаконной

Санкт-Петербург, , 03:40 — REGNUM Девятый арбитражный апелляционный суд признал незаконным конкурс, определивший в прошлом году поставщика всей наружной рекламы в Санкт-Петербурге, сообщает РБК.

Сообщается, что на незаконности аукциона настаивала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая в мае проиграла спор в московском арбитраже, но сейчас выиграла суд во второй инстанции.

По словам замруководителя ФАС Рачика Петросяна, теперь комитет по печати Северной столицы должен расторгнуть все договоры, заключенные в результате незаконных торгов. Компаниям, устанавливавшим наружную рекламу, теперь надлежит демонтировать свои конструкции.

Глава комитета по печати Петербурга уже заявил, что его ведомство намерено подать кассационную жалобу.