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Суд признал наружную рекламу Петербурга незаконной

Экономика

Комитет по печати Санкт-Петербурга намерен обжаловать решение суда

Санкт-Петербург, 5 октября 2018, 03:40 — REGNUM  Девятый арбитражный апелляционный суд признал незаконным конкурс, определивший в прошлом году поставщика всей наружной рекламы в Санкт-Петербурге, сообщает РБК.

Сообщается, что на незаконности аукциона настаивала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая в мае проиграла спор в московском арбитраже, но сейчас выиграла суд во второй инстанции.

По словам замруководителя ФАС Рачика Петросяна, теперь комитет по печати Северной столицы должен расторгнуть все договоры, заключенные в результате незаконных торгов. Компаниям, устанавливавшим наружную рекламу, теперь надлежит демонтировать свои конструкции.

Глава комитета по печати Петербурга уже заявил, что его ведомство намерено подать кассационную жалобу.

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Политическая жизнь Санкт-Петербурга
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