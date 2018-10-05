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«РоссТур» сужает сферу деятельности до агентской

Экономика

Дело – за формальностями

«РоссТур» сужает сферу деятельности до агентской
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Шезлонги на пляже

Москва, 5 октября 2018, 01:46 — REGNUM  Деятельность «РоссТура» будет сужена до агентской: компания планирует объявить о завершении работы туроператором не позднее 8 октября, заявил ее гендиректор Александр Недополз, сообщает «Вестник АТОР».

Объявление будет сделано 5 или 8 октября, а пока идет оформление документации. Официальное объявление позволит «РоссТуру» запустить механизм финансовых гарантий, поскольку ранее компания застраховала туроператорскую деятельность. При этом компания, по словам Недополза, работала в основном как центр бронирования.

Ранее, 3 октября, Недополз заявил, что не может назвать объем, в котором компания формировала турпродукт, но эта деятельность велась «по ряду операторов». АТОР отмечает, что, по его данным, компания реализовывала туры не свои, а сформированные другими туроператорами, что подтверждено сообщениями туристов.

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Туризм
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