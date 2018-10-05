Сбербанк готов потратить 5 мрлд на разработчика систем распознавания речи

Москва, , 01:12 — REGNUM Пять миллиардов рублей готов потратить Сбербанк на приобретение разработчика систем распознавания речи «Центр речевых технологий», сообщает Reuters.

Если это произойдет, компания сможет создать свою биометрическую платформу, которая составит конкуренцию Единой биометрической системе Банка России.

Напомним, Сбербанк уже купил в ноябре минувшего года 25,07% акций российской компании VisionLabs, которая специализируется на продукции в области распознавания лиц и объектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля в Сбербанке заявили, что планируемый на 1 июля запуск системы биометрической идентификации клиентов отложен до конца года — из-за неготовности нормативно-правовых актов.

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