Регионы Поволжья снизили объем работ в строительстве на 11,6%

Нижний Новгород, , 00:17 — REGNUM В январе-августе 2018 года регионы Приволжского федерального округа снизили объем работ по виду деятельности «строительство» на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В стоимостном выражении выполнено строительных работ в Поволжье за восемь месяц на сумму 665,226 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные мониторинга социально-экономического положения регионов страны, подготовленного Росстатом.

За указанный период объем строительных работ увеличили лишь пять регионов ПФО. Так, наиболее значительно вырос объем строительства в Чувашии — на 7,8%, в Марий Эл рост составил 5,8%, в Пензенской области — 2,7%, в Оренбургской области — 1,7%, в Ульяновской области — 0,6%.

Максимальное падение объемов строительных работ наблюдается в Удмуртии — 26,4%, в Нижегородской области снижение составило 25,6%, в Самарской области — 23,4%, в Башкирии — 17,2%, в Мордовии — 15,4%, в Саратовской области — 11,5%, в Кировской области — 8,2%, в Пермском крае — 5,4% и в Татарии — 1,4%.

Объемы жилищного строительства в Поволжье при сравнении данных за январь-август 2017 и 2018 годов сократились на 2,2%.

Увеличили объемы строительства жилья: Пермский край — на 22,4%, Кировская область — на 18,1%, Мордовия — на 16,3%, Оренбургская область — на 15,4%, Самарская область — на 12,1%, Ульяновская область — на 6,5%, Нижегородская область — на 5,2%.

При этом максимально упали объемы строительства жилья в Марий Эл — на 32,1%, в Пензенской области — на 27,1%, в Саратовской области — на 15,8%, в Башкирии — на 14,9%. Снижение объемов жилищного строительства на 2,3% наблюдается в Удмуртии, на 2,2% — в Чувашии и на 0,7% — в Пермском крае.

Всего по итогам января-августа в ПФО введено 8,12 млн кв метров жилья.