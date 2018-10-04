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Ижевск займет в коммерческих банках 1 млрд рублей

Экономика

В администрации считают, что это не повлечет рост муниципального долга

Ижевск займет в коммерческих банках 1 млрд рублей
Уильям Харнетт. Стол банкира. 1877

Ижевск, 4 октября 2018, 23:41 — REGNUM  Ижевск планирует привлечь шесть кредитов на общую сумму 1 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Средства привлекаются в форме невозобновляемых кредитных линий сроком на три года, начальная (максимальная) ставка составляет 8,5%.

В муниципалитете отметил, что средства будут заимствованы с целью рефинансирования текущих коммерческих кредитов.

«Привлечение таких кредитов не приведет к увеличению муниципального долга города Ижевска», — утверждают в администрации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, последний раз администрация Ижевска планировала привлечь кредиты на 900 млн рублей в июле текущего года. Средства также привлекались для рефинансирования ранее заимствованных кредитов. Также в июле сообщалось, что Ижевск получит из бюджета Удмуртии 100 млн рублей в виде кредита со ставкой в 0,1% годовых до 31 декабря 2018 года.

Средства были необходимы на подготовку школ и детских садов к новому учебному году, а также на содержание дорог и городское благоустройство.

Отметим, по состоянию на 1 сентября, муниципальный долг Ижевска составляет 5 343,6 млрд рублей. В структуре долговых обязательств доля коммерческих кредитов составляет 80,8% или 4,32 млрд рублей, сумма бюджетных заимствований — 1,023 млрд рублей или 19,2%. До 1 сентября расходы на обслуживание долговых обязательств составили 255 млн рублей.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2018
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