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Уолл-стрит: День торгов прошёл в «красной зоне»

Экономика

Индекс Dow Jones упал до 26 627,34 пункта

Уолл-стрит: День торгов прошёл в «красной зоне»
Carlos Delgado
Уолл-стрит

Нью-Йорк, США, 4 октября 2018, 23:31 — REGNUM  Фондовый рынок США провел день торгов в «красной зоне» — основные индексы в течение дня снизились на 0,75−1,81%, 4 октября передает агентство Reuters.

Индекс Dow Jones упал на 201,05 пункта (0,75%), до 26 627,34 пункта, индекс S&P 500 упал на 23,91 пункта (0,82%), до 2901,60 пункта, индекс Nasdaq упал на 145,58 пункта (1,81%), до 7879,51 пункта.

Одним из факторов спада стал рост доходности казначейских облигаций США, что несет в себе негативную возможность роста инфляции.

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