Чувашия развивает производство программного комплекса для электростанций

Москва, , 23:15 — REGNUM Председатель правительства Чувашии Иван Моторин на полях форума «Российская энергетическая неделя» провел встречу с руководством АО «Элара». Стороны обсудили вопросы развития новых проектов по разработке и производству продукции гражданского назначения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

В частности, прорабатывались вопросы развития производства программно-технического комплекса (ПТК) «Сура», который предназначен для применения на электростанциях. Все компоненты комплекса производит АО «Элара», включая новые программируемые контроллеры, систему автоматизированного проектирования и программное обеспечение верхнего уровня (SCADA).

«Сура» является передовой отечественной разработкой, комплекс позволяет создавать как полномасштабные автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) всей электростанции, так и локальные АСУ для всех основных технологических узлов электростанции: турбин, котлоагрегатов.

Создание такого комплекса одним из республиканских предприятий имеет важное значение в связи с готовящейся программой масштабной модернизации тепловых сетей. ПТК «Сура» является хорошей альтернативой для применяемых на отечественных электростанциях систем на базе комплексов SPPA (Siemens) и Ovation (Emerson). Применение отечественных систем автоматизации в энергетике соответствует плану Минэнерго РФ по импортозамещению в энергетическом машиностроении, кабельной и электротехнической промышленности.

Ранее стенд АО «Элара» на форуме посетил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он отметил, что ПТК «Сура» является ярким примером одного из передовых отечественных продуктов, разрабатываемых предприятиями Чувашской Республики для обеспечения российских энергетических компаний надежным и высокотехнологическим оборудованием.

Напомним, в рамках «Российской энергетической недели», которая проходит в Москве с 3 по 6 октября глава Чувашии принял участие в пленарном заседании форума. Премьер-министр республики принял участие в пленарной сессии «Развитие инфраструктуры для роста экономики и уровня жизни граждан», 5 октября он будет участвовать в семинаре-совещании «Актуальные вопросы газоснабжения социально значимых категорий потребителей».