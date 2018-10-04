Профицит внешней торговли России с начала года увеличился на 61,3%

Москва, , 22:12 — REGNUM Сальдо торгового баланса России за период с января по августа 2018 года сложилось положительным в размере $129,5 млрд. Такие данные приводит 4 октября Федеральная таможенная служба России.

Сообщается, что внешнеторговый оборот России за восемь месяцев составил $445,4 млрд, что на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Российский экспорт увеличился на 28,0% и составил $287,5 млрд. При этом на долю стран дальнего зарубежья пришлось 87,7% от общего объема экспорта, на страны СНГ — 12,3%.

Импорт в январе-августе увеличился на 9,5% и составил $157,9 млрд. Из общего объёма импорта на долю стран дальнего зарубежья пришлось 89%, на страны СНГ — 11%.

Таким образом, профицит торгового баланса составил $129,5 млрд, что на $49,2 млрд, или 61,3% больше чем за аналогичный период 2017 года.