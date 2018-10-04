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Сокращения на Южном Урале: работу потеряют 2 тыс. человек

Экономика

В 176 организациях

Челябинск, 4 октября 2018, 21:49 — REGNUM  В Челябинской области до конца года сократят 2129 работников. К такой мере прибегнут 176 предприятий и организаций различных форм собственности, говорится в материалах регионального управления по труду и занятости.

Больше всего сократят на ЗАО «Южуралавтобан», расположенном в Магнитогорске. Здесь работу потеряют 686 человек. Причиной стало банкротство этого предприятия.

Всего массовые увольнения анонсированы на восьми предприятиях и организациях. В ходе массовых сокращений работы лишатся 1216 человек.

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Безработица
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