Сокращения на Южном Урале: работу потеряют 2 тыс. человек

Челябинск, , 21:49 — REGNUM В Челябинской области до конца года сократят 2129 работников. К такой мере прибегнут 176 предприятий и организаций различных форм собственности, говорится в материалах регионального управления по труду и занятости.

Больше всего сократят на ЗАО «Южуралавтобан», расположенном в Магнитогорске. Здесь работу потеряют 686 человек. Причиной стало банкротство этого предприятия.

Всего массовые увольнения анонсированы на восьми предприятиях и организациях. В ходе массовых сокращений работы лишатся 1216 человек.