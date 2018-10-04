Курс доллара поднялся выше 67 рублей

Москва, , 21:21 — REGNUM Курс доллара США превысил отметку в 67 рублей впервые с 19 сентября, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 21:15 мск доллар подорожал на 1,14 рубля к уровню закрытия торгов предыдущего дня и составил 67,0025 рубля.

К этому же моменту евро подорожал на 1,45 рубля — до 77,08 рубля.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на пятницу, 5 октября — 66,21 рубля, курс евро — 76,05 рубля.

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