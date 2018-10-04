Эксперт:задержание директора Каспийского завода – сигнал Евродону и Аркаиму

Махачкала, , 21:06 — REGNUM Задержанный накануне генеральный директор Каспийского завода листового стекла Игорь Кремер подозревается в хищении федеральных бюджетных средств на сумму более 38 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

В августе 2015 года Арбитражный суд Дагестана ввел в отношении Каспийского завода листового стекла процедуру банкротства. Причина этого решения заключалась в накопившихся кредитных долгах, сумма которых выросла до 16 млрд рублей. 15 из них завод должен был Внешэкономбанку, который и стал единственным собственником Каспийского.

В отношении Игоря Кремера расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Генеральный директор Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) Виталий Ушканов считает, что «ВЭБ тем самым демонстрирует, что настроен серьёзно в отношении противоправной деятельности менеджеров своих активов и конкурсных управляющих. Кроме прочего, это еще и сигнал его должникам, и тут в первую очередь приходит в голову «Евродон» и «Аркаим», — что банк не намерен терпеть невозврат кредитов и растаскивание предприятий по кускам. ВЭБ действует довольно жестко, но нельзя не признать, что это совершенно справедливое решение».

Напомним, Каспийский завод листового стекла был запущен в декабре 2013 года. Производственная мощность предприятия составляла 600 тонн в сутки.

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