Федеральный бюджет готов вложиться в новгородский аэропорт в 2021–22 годах

Великий Новгород, , 20:09 — REGNUM В федеральном бюджете на 2021−22 годы будут заложены деньги на новгородский аэропорт. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 4 октября, на пресс-конференции в Великом Новгороде заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Сумма там достаточная, но я бы ленточки ещё не резал, потому что нам надо пройти очень серьёзный путь: нужно будет сделать проект и найти инвестора на терминал (федеральный бюджет позволит реконструировать полосу, а также обеспечить безопасность движения)», — пояснил глава региона.

По его словам, власти региона будут изучать мировые практики «недорогих, но эффективных аэропортов», чтобы содержание такого объекта впоследствии «не висело камнем на шее ни у области, ни у города».

При этом Никитин отметил, что уже сейчас можно гордиться тем, что Федерация всё-таки признала потенциал развития Великого Новгорода.

«Если бы они в нас не поверили; если бы не поверили, что университет будет развиваться; если бы не поверили в наш потенциал развития города — никто бы нам эти деньги не заложил», — заявил губернатор Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект реконструкции аэропорта «Кречевицы» под Великим Новгородом обсуждается в течение последних десяти лет.

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В 2007 году на бывшем военном аэродроме в Кречевицах начались работы по удлинению взлётно-посадочной полосы на 500 метров — на эти цели 96,8 млн рублей из федерального бюджета направило Минобороны РФ, ещё 43,5 млн рублей бюджетных средств было направлено на установку светосигнальной системы. За счёт средств бюджета Новгородской области в сумме 23,1 млн рублей был разработан проект «Обустройство аэродрома «Кречевицы» для полётов гражданских воздушных судов и строительство на его основе аэропорта для Великого Новгорода». Только в 2009 году общая сумма финансирования мероприятий по созданию аэродрома «Кречевицы» составила 251,6 млн рублей, а для решения вопросов строительства была создана Дирекция строящегося аэропорта «Кречевицы» в форме областного государственного учреждения. Однако аэропорт так и не был построен, сейчас инфраструктуру «Кречевиц» временами использует малая авиация, а постройки находятся в запустении.

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