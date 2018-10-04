Пик выплат по госдолгу Киргизии выпадает на 2027 год. Их размер — $400 млн

Бишкек, , 19:58 — REGNUM «Из года в год Киргизия берет меньше кредитов, и в планах нет их брать, так как выплачивать проблематично», — заявил министр финансов Адылбек Касымалиев, выступая на заседании республиканского парламента сегодня, 5 октября.

По словам высокопоставленного чиновника, в 2018 году государственный долг страны снизился по сравнению с предыдущими годами. Сейчас он составляет 56,4% от ВВП Киргизии.

«Мы, в отличие от соседних государств, например, Таджикистана, не берем кредиты, где гранты составляют менее 35%. К тому же мы берем кредиты для развития инфраструктуры и экономики. Но ограничение по долгу должно быть», — подчеркнул он.

Также глава минэкономики заострил внимание депутатов на том, что пик выплат по госдолгу придется на 2027 год. В том году выплаты по нему достигнут $400 млн (около 26,5 млрд рублей).

«На 2018 год в бюджет для выплаты госдолга заложили около $190 млн (около 12,6 млрд рублей). Соотношение внешнего долга к ВВП Киргизии составляет 48,2%, внутреннего — 7,7%», — констатирует Касымалиев.

ИА REGNUM напоминает, что согласно информации министерства финансов, внешний долг Киргизии в 2017 году составил свыше $4,08 млрд (более 270,1 млрд рублей по текущему курсу) или 53,9% от ВВП страны.

В минувшем году правительство Киргизии потратило из бюджета на обслуживание внешнего долга республики $157,3 млн (более 10,4 млрд рублей).

Отметим, что в январе — сентябре 2018 года власти Киргизии направили на обслуживание госдолга более свыше 18,8 млрд сомов (более 17,9 млрд рублей по текущему курсу). Около 9 млрд сомов (более 8,5 млрд рублей) потрачено на выплаты по внешнему долгу.