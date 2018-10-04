В Душанбе запущена ТЭЦ-2

Душанбе, , 19:54 — REGNUM В столице Таджикистана запущена ТЭЦ «Душанбе-2», которая сейчас вырабатывает до 4,2 миллиона киловатт-часов электричества в сутки, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на государственный энергохолдинг «Барки точик».

В компании отметили, что в настоящее время работают только два агрегата ТЭЦ, запуск еще двух состоится позже. Пока предприятие вырабатывает только электрическую энергию, тепловую энергию производить пока рано, отопительный сезон стартует примерно в середине ноября.

Напомним, что последние две недели в Таджикистане наблюдались плановые отключения электроэнергии, в результате которых «свет» в домах жителей страны появлялся лишь на несколько часов в сутки — утром и вечером. Среди населения пошли слухи о возобновлении ограничения на подачу электричества. Энергетики на местах говорили об устном распоряжении руководства экономить воду реки Вахш, так как она сейчас якобы необходима для наполнения водохранилища Рогунской ГЭС, запуск которой намечен на 16 ноября 2018 года.

В «Барки точик» настаивали на том, что проводились профилактические работы по подготовке сетей к зимнему периоду, из-за чего пришлось прибегнуть к отключениям. В настоящий момент, спустя две недели неудобств, бесперебойная подача электричества восстановлена.

ТЭЦ «Душанбе-2» мощностью 300 МВт была запущена на полную мощность в декабре 2016 года, что позволило существенно снизить дефицит электроэнергии в стране и отменить лимит на энергопотребление.