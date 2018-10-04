Коммунальный кризис: режим ЧС введут на территории всего Ставрополья

Ставрополь, , 19:41 — REGNUM Из-за обстановки в Лермонтове режим чрезвычайной ситуации может быть введен на территории всего Ставропольского края. Об этом 4 октября в эфире «Россия24» заявил губернатор Владимир Владимиров.

«Он нам позволит провести мероприятия в случае, если компания не сможет договориться с потенциальными инвесторами по изъятию котельной из оборота и включению ее в государственную собственность для дальнейшего обеспечения эксплуатации», — заявил Владимиров.

«100% люди без тепла в зиму не останутся», — подчеркнул губернатор, заявил, что первый транш по долгам за газ ЗАО «ЮЭК» будет направлен в течение 10 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Лермонтове объявлен режим чрезвычайной ситуации. Он связан с тем, что местная теплоснабжающая компания «ЮЭК» задолжала за газ 318 млн рублей, компания имеет также миллионные долги и за электроэнергию. Ранее сообщалось, что сложная ситуация сложилась и в Пятигорске. Кроме того, под угрозой оказался отопительный сезон и в Невинномысске после расторжения Газпромом договора с местным поставщиком тепла, также из-за долгов.

Накануне Генпрокуратура внесла представление Владимирову в связи с непринятием мер со стороны областных властей по ситуации в Лермонтове: долги компания копила в течение длительного времени.

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