Прорыв Ульяновской области в теплоэнергетике: рейтинг эффективности

Ульяновск, , 19:26 — REGNUM Ульяновская область по итогам 2017 года достигла самых высоких показателей роста среди всех субъектов РФ в рейтинге эффективности систем теплоснабжения. Регион поднялся за год с 62 на 27 место. Такие данные были озвучены в ходе деловой программы второго Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Достижения и опыт Ульяновской области на форуме представила делегация во главе с министром промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Дмитрием Вавилиным. В заседании под руководством главного редактора журнала «Эксперт» Татьяны Гуровой представители субъектов РФ рассказали о лучших практиках управления системами теплоснабжения и внедрения современных технологий.

«Без преувеличения Ульяновская область за последние два года совершила настоящий прорыв в сфере теплоэнергетики и показатели рейтинга служат тому доказательством. Это произошло, прежде всего, благодаря двухлетней областной программе модернизации теплоисточников, которая реализуется по инициативе губернатора Сергея Морозова», — подчеркнул в своем выступлении на деловой программе Российской энергетической недели Дмитрий Вавилин.

По словам ульяновского министра, за два года в регионе модернизировано 63 теплоисточника с общим объемом финансирования около полумиллиарда рублей. Наряду со средствами областного бюджета был использован лизинговый механизм по госконтракту с компанией ВЭБ-лизинг. Кроме того, в Ульяновской области заключено 187 энергосервисных контрактов на общую сумму 1,1 млрд рублей, что позволяет внедрять энергоэффективные технологии и дает реальную экономию.

Рейтинг эффективности систем теплоснабжения Российской Федерации формирует Министерство энергетики РФ. Оценивается работа субъектов РФ по формированию условий для надежного теплоснабжения, в частности, снижению удельных расходов топлива, снижению потерь тепла, применению современных технологий в тепловых сетях, оснащенности многоквартирных домов общедомовыми приборами учета, обновлению схем теплоснабжения.

Напомним, международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 3 по 6 октября. На пленарном заседании международного форума президент РФ Владимир Путин представил участникам энергетические планы страны:

«Мы продолжим масштабное обновление тепловой генерации в России. Будем внедрять цифровые решения в энергосетевом комплексе страны. Видим в этих мерах ответ на глобальные вызовы, с которыми сталкивается электроэнергетика в целом. Устойчивое, поступательное развитие энергетики — это ключевое условие динамичного роста глобальной экономики, улучшения качества жизни людей, повышения благосостояния всех людей на нашей планете».