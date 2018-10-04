Четверг, 4 Октября 2018 года
22:08:37 МСК

Нефть не смогла взять новый рекорд

Экономика

Brent оценивается в $85,96 за баррель

Нефть не смогла взять новый рекорд
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лондон, 4 октября 2018, 20:04 — REGNUM  Мировые нефтяные цены пока не достигли новых рекордных значений — нефть «корректируется» после недавнего подъема и теряет в цене, 4 октября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту фьючерсы на нефть марки Brent упали на 33 цента до $85,96 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI упали на 53 цента до $75,88 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября фьючерсы на Brent выросли до $86,74 за баррель, вблизи $86,85 за баррель, которые являются средним значением актуального торгового диапазона для Brent.

Читайте также: Нефть снова пытается повторить рекорд

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить