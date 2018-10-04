Тамбовская область продолжает модернизацию уличного освещения

Тамбов, , 18:42 — REGNUM На международном форуме «Российская энергетическая неделя» администрация Тамбовской области и ООО «Сферрум» подписали соглашение о сотрудничестве по модернизации уличного освещения. Предполагаемый объем инвестиций — около 50 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин призывает активнее находить инвесторов в различных отраслях экономики. Сфера ЖКХ исключением не является. В частности, на международном форуме «Российская энергетическая неделя» администрация Тамбовской области и ООО «Сферрум» подписали соглашение о сотрудничестве по модернизации уличного освещения. Свои подписи под документом поставили начальник управления ТЭК и ЖКХ региона Светлана Григорьева и генеральный директор ООО «Сферрум» Сергей Поппер.

В течение последних трех лет на Тамбовщине идет активная модернизация системы уличного освещения в рамках реализации энергосервисного контракта. Теперь регион пошел дальше — работа по модернизации уличного освещения в области продолжится в рамках концепции «Умный город».

С учетом новых тенденций и технологий администрация области как раз и подписала соглашение о сотрудничестве с ООО «Сферрум». По нему инвестор за счет собственных и заемных средств проведет реконструкцию системы наружного освещения и создаст ядро «умного города». Компания, имеющая собственное производство, заменит около 2,5 тыс. светильников на новые, светодиодные. Кроме того, будет создан единый центр мониторинга, проведена диспетчеризация всех систем и процессов города. Все это позволит в пять раз снизить затраты на эксплуатацию оборудования и вдвое — на потребление электроэнергии.

Пилотным муниципалитетом, где будет заключено концессионное соглашение по модернизации системы уличного освещения компанией «Сферрум», станет город Рассказово. Планируется, что все необходимые документы будут подписаны в ближайшее время. Объем инвестиций составит около 50 млн рублей. Как отметил генеральный директор ООО «Сферрум» Сергей Поппер, работы планируют провести за несколько месяцев.

Инвестор отметил, что перед заключением соглашения эксперты подробно изучили ситуацию в Тамбовской области и пришли к выводу: в плане модернизации системы уличного освещения регион является очень продвинутым. Тем интереснее здесь будет работать.

По словам Светланы Григорьевой, Рассказово — не единственный муниципалитет, где будет заключено подобное концессионное соглашение. Аналогичный вопрос прорабатывается и по Тамбову. Здесь объем инвестиций составит около 250 млн рублей.