Рязанский моногород спасают пластиковыми папками

Рязань, , 18:22 — REGNUM На созданной в рязанском поселке Лесной территории опережающего социально-экономического развития появился первый резидент. Как сообщила 4 октября пресс-служба правительства Рязанской области, Минэкономразвития одобрило заявку на включение в число резидентом ООО «Ока-пласт».

Соглашение между компанией и региональным министерством промышленности и экономического развития было заключено в сентябре 2018 года. Согласно документу, фирма реализует в моногороде проект по расширению производства пластиковых папок. На предприятии будет создано 180 новых рабочих мест, а сумма инвестиции составили около 70 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что территория опережающего социально-экономического развития была создана в поселке Лесной в ноябре 2017 года. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Тогда власти региона сообщили, что только на первым этапе планируется привлечь около 5,6 млрд рублей инвестиций. Также заявлялось, что в ТОР могут войти восемь инвестиционных проектов, а компании готовы создать 758 рабочих мест.