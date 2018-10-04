Фондовый рынок США отреагировал на проблемы мировых рынков

Нью-Йорк, США, , 18:22 — REGNUM Большая часть акций фондового рынка США падает — основные индексы проводят начало торгов в «красной зоне», 4 октября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones снизился на 117,06 пункта (0,44%), до 26 711,33 пункта, индекс S&P 500 снизился на 11,40 пункта (0,39%), до 2914,11 пункта, индекс Nasdaq снизился на 64,17 пункта (0,80%), до 7960,92 пункта.

По мнению аналитиков, опрошенных Reuters, падение связано, прежде всего, с проблемами на других мировых рынках — отчеты о внутренней экономической ситуации в США крайне оптимистичны.

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