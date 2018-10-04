В Воронеже перенесли сроки запуска первой перехватывающей парковки

Воронеж, , 17:55 — REGNUM Открытие первой перехватывающей парковки в Воронеже, которая должна была заработать на улице Степана Разина с 1 октября, перенесены на неопределенный срок. Строительные работы на этой территории пока в активной фазе.

Как сообщило РИА Воронеж, в мэрии Воронежа затруднились назвать сроки открытия парковки, пояснив, что она строится на деньги частного инвестора. В то же время в компании ООО «Дар-КБ», которая выполняет работы, отказались общаться с журналистами. По словам рабочих на самой стоянке, работы продлятся не менее месяца.

Перехватывающая парковка рядом с Чернавским мостом должна быть рассчитана на 220 автомобилей. Предполагается, что здесь будут оставлять свои автомобили воронежцы, приезжающие в центр города, чтобы затем пересесть на общественный транспорт. Результатом должна стать разгрузка центра Воронежа от транспорта. Правда, насколько эта парковка будет востребованной — пока непонятно.

Добавим, что, как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября в центре Воронежа заработали платные парковки. Всего создано шесть тысяч парковочных мест, плата взимается за парковку автомобилей в будние дни с 08:00 до 20:00 и составляет 40 рублей в час. Это нововведение вызвало ожесточенные дискуссии воронежцев в соцсетях: многие сетуют, что платная парковка серьезно ударит по карману, их оппоненты предлагают пользоваться такси или общественным транспортом.

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