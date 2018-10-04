Крупный завод Оренбуржья не может выйти из простоя и сокращает штат

Орск, Оренбургская область, , 17:48 — REGNUM На востоке Оренбургской области крупное предприятие АО «МК Ормето-ЮУМЗ» никак не может выйти из кризиса. Руководство объявило простой с 12 сентября до 7 октября, надеясь тем самым улучшить положение. Однако концерн продолжает находиться в тяжелом финансовом состоянии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

По данным организации, на предприятии разворачиваются события, которые вызывают обеспокоенность. В частности, 2 октября руководство продлило период простоя всех основных структурных подразделений до 21 октября с целью оптимизации расходов, в том числе и на содержание персонала. В этот же день издан приказ о сокращении штата концерна на 1 тыс. человек.

«Есть реальные опасения, что напряжённая ситуация с трудоустройством в Орске может повлечь серьёзные социальные негативные последствия», — отметили в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 12 сентября практически весь коллектив машиностроительного завод, за исключение около 200 человек, а отправлен в оплачиваемый вынужденный отпуск. У предприятия сложилась многомиллионная задолженность за потребленные ресурсы. На заводе ограничена подача газа, электроэнергии, питьевой воды.

Когда в сентябре генеральный директор объяснял возникшую ситуацию, то говорил и о перспективах. Портфель заказов на 2019 год сформирован. Однако до этой перспективы заводу надо ещё дотянуть.

На 1 октября концерн смог погасить задолженность по заработной плате перед работниками в общей сумме около 30 млн рублей. Однако, по данным прокуратуры, на смену старым долгам пришли новые. Завод задолжал коллективу аванс за сентябрь.

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