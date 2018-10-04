Заключен договор подряда на строительство крематория в Воронеже

Воронеж, , 17:42 — REGNUM Договор подряда на строительство здания крематория в районе Юго-Западного кладбища в Воронеже заключен 3 октября. Сумма договора составила 110,1 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщила представитель ПАО «Воронежское похоронное бюро» — заказчика строительства.

При этом представитель компании подчеркнула, что общая стоимость проекта по строительству крематория не изменилась, она по-прежнему составляет 150 млн рублей. Из них 110 направлено непосредственно на строительство здания крематория, в оставшиеся 40 млн рублей входит стоимость проектных работ, экспертиз, оборудования, обустройство прилегающей территории (парковая зона, колумбарий, парковка).

Как сообщало ИА REGNUM, решение о строительстве крематория депутаты Воронежской гордумы приняли еще в марте 2015 года. Необходимость в его строительстве обосновывали нехваткой мест для захоронения. Только на то, чтобы подобрать участок под строительство, понадобился год. В итоге было решено возвести объект в Советском районе, рядом с Юго-Западным кладбищем. Против строительства активно выступили жители прилегающих микрорайонов. Но в июне 2016 года депутаты, несмотря на протесты людей, согласовали изменения, предусматривающие строительство крематория, в Генплан города. Под строительство выделен участок в 0,8 га. Завершить строительство подрядчику, согласно договору, необходимо до 29 марта 2019 года. Площадь застройки должна составить 1,344 тыс. кв. м, площадь одноэтажного здания офисного типа — 1,07 тыс. кв. м.

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