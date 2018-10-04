За махинации с доходом от гражданства в Италии будет грозить тюрьма

Рим, , 17:25 — REGNUM Право получать «доход от гражданства» Италии будут иметь только малоимущие граждане, за попытку получить его мошенническим образом будет предусмотрено уголовное наказание до шести лет тюрьмы, заяви в четверг, 4 октября, вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, передает Corriere della Sera.

Как сообщалось ранее, в соответствие с предвыборными обещаниями возглавляемого Ди Майо «Движения 5 звёзд» правительство намерено начать выплату «дохода от гражданства» и «пенсии гражданина» в 2019 году. Из бюджета будет выделено около 10 млрд евро.

Минимальный доход каждого гражданина страны должен будет составлять не менее 780 евро (возможно, на первом этапе выплаты будут меньше). Временно безработным гражданам предложат участвовать в общественных работах на время своего переобучения в обмен на получение «дохода от гражданства».

Читайте также: «Доход от гражданства» в Италии нельзя будет тратить на сигареты и лотереи