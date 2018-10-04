Большой логистический центр может появиться под Симферополем

Симферополь, , 17:14 — REGNUM В связи с открытием грузового движения и ожидаемого в 2019 году запуска железной дороги по Крымскому мосту, полуострову необходим новый большой логистический центр для хранения грузов и товаров. Такое мнение 4 октября во время видеомоста «Симферополь — Москва» высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (фракция «Справедливая Россия»).

«Это очень важно, будет много грузов, их надо хранить, чтобы они не портились. Он должен быть построен ближе к Симферополю. Тогда товары будут ещё дешевле», — сообщил Аксаков, отметив, что переговоры на эту тему уже проводились с местными властями.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 октября было на Крымском мосту запустили грузовое движение. Открытие железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив планируется в декабре 2019 года.