Волгоградский завод «Красный октябрь» восстановил оборонное производство

Волгоград, , 17:10 — REGNUM Волгоградский металлургический завод «Красный октябрь» восстановил оборонное производство. Сейчас на заводе ведется прием специалистов, которые были уволены из-за оптимизации штата, сообщил журналистам генеральный директор завода Сергей Битюцкий.

По словам гендиректора, сейчас на предприятии погашены долги, а сама работа идет в штатном режиме.

«В начале года, здесь работало более тысячи человек. К июню осталось 400. Сегодня мы возвращаем высококвалифицированные кадры. Кроме того, ведутся переговоры на получение новых оборонных заказов — формируется портфель на 2019 год», — цитирует Сергея Битюцкого «Региональный информационно-аналитический центр».

ИА REGNUM напоминает, что летом 2018 года с завода уволилось прежнее руководство. Деятельность предприятия была прекращена на несколько месяцев, а сам завод имел огромные долги.

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