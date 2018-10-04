В США отмечено рекордное снижение запросов на пособие по безработице

Вашингтон, , 17:15 — REGNUM Число граждан США, подавших заявки на пособие по безработице в сентябре, упало до минимальных значений за десятки лет, 4 октября передает агентство Reuters.

По официальной статистике, на неделе с 24 по 30 сентября составило 207 тыс., а на неделе с 10 по 16 сентября — 202 тыс., что является минимальным показателем с 1969 года.

Официальная информация по уровню занятости в сентябре ещё не публиковалась. Однако, по информации Reuters, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за месяц увеличилось на 185 тыс. В августе увеличение составило 201 тыс. рабочих мест.

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